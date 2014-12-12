Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται οικισμοί. Πάντως, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους, μέσω του 112, να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Nεότερη ενημέρωση:

Έσβησε η φωτιά μεταξύ Κρύας Βρύσης και Ρούσσου. Στην κατάσβεση συνέδραμαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του νόμου Καρδίτσας, καθώς και πυροσβέστες από την Π.Υ. Λάρισας, από την Πύλη Τρικάλων, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, καθώς και εθελοντικές ομάδες ενταγμένες στα Μητρώα της Πολιτικής Προστασίας.