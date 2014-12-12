Πυρκαγιά σε Πουρνάρια κοντά στα Φάρσαλα
Ειδήσεις | 10 Σεπ 2025, 15:25
Φωτιά σε εξέλιξη από το μεσημέρι σε δασική περιοχή πάνω από το Ρήγιο Φαρσάλων.
Οι φλόγες καίνε εκτάσεις με πουρνάρια, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
Από τη φωτιά δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.
foto αρχείου
