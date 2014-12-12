Φωτιά σε εξέλιξη από το μεσημέρι σε δασική περιοχή πάνω από το Ρήγιο Φαρσάλων.

Οι φλόγες καίνε εκτάσεις με πουρνάρια, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

foto αρχείου