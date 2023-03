Ανατροπή ισορροπιών στο οργανωμένο λιανεμπόριο της Λάρισας προκαλεί η εξαγορά των οκτώ καταστημάτων AS Αγορά από την Σκλαβενίτης. Η τοπική αλυσίδα AS Aγορά, της Σανίδας – Παπακωνσταντίνου ΙΚΕ, αριθμούσε οκτώ καταστήματα το 2022, έξι από τα οποία βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας, ένα στην Αγιά και ένα στον Αμπελώνα. Με τη νέα τάξη πραγμάτων, το μοναδικό σούπερ μάρκετ του Αμπελώνα Λαρίσης περνάει στα χέρια της Σκλαβενίτης.

Η μεγάλη ανατροπή όμως γίνεται στην ίδια την πόλη της Λάρισας, όπου η Σκλαβενίτης διατηρούσε ήδη τέσσερα καταστήματα. Με την απόκτηση της αλυσίδας AS Αγορά, τα καταστήματα της Σκλαβενίτης γίνονται πια δέκα, δηλαδή τα περισσότερα από κάθε άλλη αλυσίδα. Η Πέντε ΑΕ (σούπερ μάρκετ Γαλαξίας) χάνει πλέον τα ηνία στην πόλη , καθώς έχει εννέα σούπερ μάρκετ στο δυναμικό της, ένα λιγότερο πλέον από τη Σκλαβενίτης. Με τα δέκα σούπερ μάρκετ στην πόλη της Λάρισας, η Σκλαβενίτης αναμφίβολα αποκτά μεγαλύτερη δυναμική και δύναται να αναπτύξει οικονομίες κλίμακας που να εξυπηρετούν την τροφοδοσία όλων της των καταστημάτων, τόσο των ήδη υπαρχόντων, όσο και των νέων. Υπενθυμίζεται ότι στην πόλη της Λάρισας λειτουργεί και ένα κατάστημα χονδρικής The Mart. Η πίεση που προκαλεί στην Πέντε ΑΕ η Σκλαβενίτης συνεχίζεται και στην περιοχή της Αγιάς, όπου, μετά την εξαγορά της αλυσίδας AS Αγορά, η Σκλαβενίτης και η Πέντε ΑΕ διατηρούν από ένα σούπερ μάρκετ.

Στην πόλη της Λάρισας, εκτός των Σκλαβενίτης και Πέντε ΑΕ, λειτουργούν ακόμη έξι σούπερ μάρκετ της Μασούτης και ένα ακόμη Μασούτης Cash and Carry, έξι της αλυσίδας Market In, πέντε της ΑΒ Βασιλόπουλος κι ακόμη, πέντε Discount Markt, τέσσερα My market και δύο Metro Cash & Carry, δύο σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, δύο σούπερ μάρκετ Τσουμάνης και ένα Bazaar Cash & Carry Market.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο δήμος Λαρισαίων, με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Απογραφής 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ, αριθμεί πλέον 164.381 άτομα και αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Πάντως, για το 2022 καμία από τις αλυσίδες δεν είχε προγραμματίσει νέο κατάστημα στην επικράτεια του νομού Λαρίσης και άλλωστε, για ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας, μόνο η αλυσίδα Market In είχε προγραμματίσει πέρσι το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στην πόλη της Καρδίτσας.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (βασισμένο στο ρεποσρτάζ του Κωνσταντίνου Βορίλα, Foodreporter)