Ο Σύλλογος Ανατολιτών «Ιωάννης ο Πρόδρομος» διοργανώνει μουσική βραδιά γεμάτη ρεμπέτικους ήχους, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, στις 21:30, στον αύλειο χώρο του σχολείου στην Ανατολή Αγιάς.

Μια παρέα εξαιρετικών μουσικών θα μας ταξιδέψει στο αυθεντικό ρεμπέτικο ρεπερτόριο: Δημήτρη Χαρταλάμη (μπουζούκι), Δημήτρη Κεχαγιά (κιθάρα), Δήμητρα Γιαννούκα (τραγούδι), Λάμπρο Μαργιάνο (μπουζούκι) επιλέγουν αγαπημένα τραγούδια, γεμάτα μελωδίες, νοσταλγία και αυθεντικό λαϊκό αίσθημα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με δωρεάν συμμετοχή για το κοινό και αποτελεί μέρος των καλοκαιρινών δράσεων του Συλλόγου, που στόχο έχουν να φέρουν πιο κοντά την τοπική κοινότητα μέσα από τον πολιτισμό και τη μουσική παράδοση.