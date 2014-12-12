Ρεσιτάλ κιθάρας θα πραγματοποιηθεί από τον σολίστ και καθηγητή κιθάρας Θωμά Αθανασέλο στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και ώρα 19.00. Θα ακουστούν έργα των Piazzolla, Albeniz, Chopin και άλλων συνθετών, σε ένα ταξίδι από τον ρομαντισμό στο Ισπανικό ταπεραμέντο και στα γεμάτα λυρισμό tangosτης Αργεντινής.

Ο Θωμάς Αθανασέλος έχει δώσει συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού (Βουδαπέστη, Βιέννη), έχει παρουσιάσει και εκδώσει δικές του συνθέσεις (BergmannEdition, Candyratrecords), και έχει ηχογραφήσει δύο σόλο άλμπουμ αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

O μουσικοκριτικός BlairJackson από το Classical Guitar Magazine (Μάρτιος 2018) έγραψε: «…Ο Έλληνας κιθαρίστας Θωμάς Αθανασέλος, ο οποίος εκτός από το ότι παίζει υπέροχα σε όλο αυτό το άλμπουμ, έγραψε επίσης τρία δικά του ελκυστικά και συναρπαστικά έργα… κάνει εξαιρετική δουλειά αποδίδοντας τις πολλές διαφορετικές διαθέσεις... Είναι ένας κιθαρίστας που αξίζει να προσέξετε!»

Ο Kirk Albrecht από το περιοδικό Minor 7th (Ιούλιος 2018) γράφει: «Το παίξιμό του είναι γεμάτο με έντονα χρώματα και συναίσθημα. Είναι ένα κομμάτι φωτός και σκότους, χαράς και μελαγχολίας, και ο Αθανασέλος αποδίδει κάθε μέρος με σαφήνεια και ακρίβεια. Είτε παίζει γραμμές μεμονωμένων νοτών, σύνθετα συγχορδιακά περάσματα είτε λεπτές μελωδίες, φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο του οργάνου...».