Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα θεάτρου (27/3/2024), παρουσιάζεται την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας ρεσιτάλ μιούζικαλ.

Θα ακουστούν γνωστές μελωδίες από ταινίες της Disney και από τον χώρο του Μουσικού Θεάτρου. Τα τραγούδια musical συνδυάζουν ερμηνεία και υποκριτική, υψηλές τεχνικές απαιτήσεις φωνητικής απόδοσης και σωστή προσέγγιση του ρόλου.

Σολίστ, Έλλη Νταϊλιάνη

Πιάνο, Ελένη Κουτή

Ελεύθερη είσοδος

Η Ελένη Κουτή ξεκίνησε τις σπουδές πιάνου σε ηλικία 6 ετών. Πήρε πτυχίο πιάνου και δίπλωμα πιάνου με βαθμό «Άριστα παμψηφεί», στην τάξη του καθηγητή Βαγγέλη Πορτοκάλη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Integrated Master του ιδίου τμήματος.

Για δεκαέξι χρόνια μαθήτευσε κοντά στο μαέστρο και πιανίστα Γιώργο Χατζηνίκο. Παρακολούθησε σεμινάρια πιάνου και μουσικής δωματίου με τους Νίκο Αστρινίδη, Stella Dimitova, Δημήτρη Ιωάννου και Λεωνίδα Καβάκο. Έχει πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Συμπόσιο «Carl Orff» και στο σεμινάριο «Λόγος, Κίνηση, Μουσική» της διεθνούς φήμης χορογράφου Ζουζούς Νικολούδη.

Τα έτη 2004-2018 εργάστηκε ως μόνιμη καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, ενώ πλέον κατέχει την ίδια θέση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας. Επί πολλά χρόνια υπήρξε συνοδός στο πιάνο σε Χορωδίες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα εργάζεται στην ίδια θέση στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στη Θεσσαλική Μουσική Σχολή Λάρισας και στη χορωδία Λέσχη Φιλομούσων Λάρισας, καθώς και στη Μουσική Σχολή Ελασσόνας ως καθηγήτρια πιάνου. Είναι υπεύθυνη του Συνόλου Μουσικού Θεάτρου του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.

Συμμετείχε με πολυάριθμα σχήματα σε πολλές συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει λάβει μέρος σε βιντεοσκοπήσεις και ηχογραφήσεις, καθώς και σε θεατρικές παραγωγές. Εμφανίζεται τακτικά σε συναυλίες με σημαντικά έργα ρεπερτορίου μουσικής δωματίου και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του συνόλου μουσικής δωματίου Vernissage ensemble.

Η Έλλη Νταϊλιάνη είναι musical performer, vocal coach και διδάσκει φωνητική, υποκριτική και μουσικό θέατρο, καθώς και αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία μαθητών για ακροάσεις σε σχολές μουσικού θεάτρου στο εξωτερικό και υποκριτικής στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένη δασκάλα της μεθόδου "Alexander Technique" και εγκεκριμένο μέλος του ανεξάρτητου οργανισμού CPD.

Ξεκίνησε μαθήματα μουσικής σε νεαρή ηλικία με τη μητέρα της, Κατερίνα Κανελλίδου που είναι μουσικός και συνέχισε με πιάνο, κλασικό και μοντέρνο χορό. Έχει στην κατοχή της πτυχίο πιάνου, ενοργάνωσης, αντίστιξης, αρμονίας και δίπλωμα μονωδίας με άριστα παμψηφεί (Θεσσαλική Μουσική Σχολή) ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει τις σπουδές της στη φούγκα. Σπούδασε σε σχολή Musical στο Λονδίνο, στη "Laine Theatre Arts" με εξειδίκευση στο μουσικό θέατρο. Αποφοίτησε με δίπλωμα Dance & Musical Theatre.

Επίσης, έλαβε πτυχίο Μπαλέτου Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου "The Royal Academy of Dance". Ταυτόχρονα έλαβε και πτυχίο μοντέρνου θεατρικού χορού, από τον διεθνή οργανισμό "Imperial Society of Teachers of Dancing" (ISTD). Συνέβαλε σε φιλανθρωπικές βραδιές όπως «Ελπίδα» για τον μη κερδοσκοπικό σύλλογο φίλων με καρκίνο «Ελπίδα» και για το σύλλογο «Φλόγα». Το 2017 χορογράφησε και συμμετείχε ως χορωδός στην όπερα «Οι Γάμοι του Φίγκαρο».

Από το 2019 είναι καθηγήτρια κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας πραγματοποιώντας τις παραστάσεις «Στην υγειά μας» (2023), «Για τη μητέρα» (2022), "The Oscars" (2020) και «Είμαστε Live» (2019) σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες από τον χώρο του θεάματος.

Το 2020 έλαβε πιστοποιητικό στη μουσική διδασκαλία και το 2021 παρουσιάστηκε επίσημα το τραγούδι "Great" σε στίχους-μουσική της ίδιας και ενορχήστρωση Κώστα Χαριτοδιπλωμένου για τη γυναικεία πολυβιταμίνη "Great for Women" της Βίκυς Καγιά. Τον Απρίλιο του 2022 πήρε πιστοποίηση με βαθμολογία 100% στη σύγχρονη φωνητική εκπαίδευση από το "Berklee College of Music" της Βοστώνης. Είναι δημιουργός και διδάσκει αποκλειστικά τη μέθοδο "Free your voice" FYV.

Τον Φεβρουάριο του 2024 κυκλοφόρησε πανελλαδικά το πρώτο της βιβλίο φωνητικής "Πώς να τραγουδάω σωστά" από τις εκδόσεις «Φίλιππος Νάκας». Η Έλλη Νταϊλιάνη δίνει έμφαση στη βελτίωση της φωνητικής εξέλιξης των μαθητών, την καταπολέμηση του σκηνικού άγχους και τη δημιουργία του καλλιτεχνικού τους πορτραίτου. Το μότο της είναι: «Η αξία ενός δασκάλου φαίνεται στην εξέλιξη των μαθητών του».