Ο νεαρός πιανίστας Έκτορας Καράτζιος-Παπαϊωάννου πρόκειται να παρουσιάσει ένα ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη δύναμη και στη λεπτότητα της πιανιστικής τέχνης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 20:00, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Σε ηλικία μόλις δεκαεννέα ετών έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στο εξωτερικό, με σπουδές, διακρίσεις και εμφανίσεις που δείχνουν τη μουσική του ωριμότητα.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λάρισα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Δημοτικό Ωδείο το 2022, λαμβάνοντας το δίπλωμά του με 1ο βραβείο και διάκριση εξαιρετικής επίδοσης στην τάξη του Χρήστου Λενούτσου. Συνέχισε στο Προπαρασκευαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μουσικής και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Graz με την Aima Maria Labra Makk και από το 2024 φοιτά στο σολιστικό τμήμα του ίδιου πανεπιστημίου με καθηγητή τον διακεκριμένο πιανίστα Till Fellner. Έχει αποσπάσει επτά πρώτα και δύο τρίτα βραβεία σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ το 2021 τιμήθηκε με το Βραβείο Ερμηνείας Martin Hornstein. Το 2024 εμφανίστηκε ως σολίστ στο Κοντσέρτο K.466 του Mozart με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων MOUSA.

Στη Λάρισα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τρεις διαφορετικές πτυχές της πιανιστικής τέχνης με έργα των Bach, Beethoven και Mendelssohn. Ένα ρεσιτάλ που υπόσχεται μια ολοκληρωμένη και βαθιά μουσική εμπειρία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.