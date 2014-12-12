Σε πραγματικό πονοκέφαλο για τους ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Λάρισα εξελίσσονται οι διαρρήκτες με τη βαριοπούλα, αφού μέχρι προχθές το βράδυ διέρρηξαν συνολικά 5 πρατήρια σε κεντρικές αλλά και περιφερειακές οδούς, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει αν πρόκειται για τους ίδιους δράστες.

Προχθές τα ξημερώματα οι δράστες, έχοντας αποθρασυνθεί, διέρρηξαν άλλα δύο πρατήρια και μάλιστα σε διάστημα 15 λεπτών διέρρηξαν και ένα τρίτο κατάστημα, ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ.

Στις τρεις τελευταίες διαρρήξεις οι δύο κλέφτες που επέβαιναν σε μηχανάκι, χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο, αυτήν την θραύσης της γυάλινης εισόδου των καταστημάτων, μάλλον με βαριοπούλα, ενώ πέραν των χρημάτων από τις ταμειακές φαίνεται πως κλέβουν και άλλα είδη που εντοπίζουν εκείνη τη στιγμή.

Οι διαρρήξεις πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Λάρισα καταγράφονται περίπου από τα μέσα Αυγούστου.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)