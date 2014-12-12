Στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών άθλησης και ψυχαγωγίας στη Φαλάνη και τη Γιάννουλη προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, με τη ριζική και πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου στη μεν Φαλάνη και με την πλήρη ανακατασκευή της Πλατείας Θρακών στη δε Γιάννουλη, που αποκτά και μια σύγχρονη παιδική χαρά. «Κάθε συνοικία, κάθε γωνιά και κάθε γειτονιά του Δήμου μας αξίζει να είναι πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν τους δύο οικισμούς, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό βασικών υποδομών και στους οικισμούς του Δήμου Λαρισαίων. Οι δύο χώροι θα εξυπηρετούν με ασφάλεια τις σύγχρονες ανάγκες άθλησης και αναψυχής, δημιουργώντας πρότυπους χώρους συνάντησης δημοτών κι επισκεπτών όλων των ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων.

Στη Φαλάνη και στον χώρο του γηπέδου βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, όπου, επί του παρόντος εκτελούνται εργασίες για την τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα και εγκατάσταση αρδευτικού και αποστραγγιστικού συστήματος. Τον κ.Μαμάκο συνόδευαν οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Χρήστος Τερζούδης, Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης, κ.Κωνσταντίνος Βλαχούλης, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαλάνης, κ.Κωνσταντίνος Λυγούρας.

«Υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας, με έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με γνώμονα τη φροντίδα και την ανάπτυξη και των οικισμών του Δήμου μας. Στη Φαλάνη και στη Γιάννουλη δημιουργούνται δύο νέοι δημόσιοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας, τόπος συνάντησης για τις οικογένειες, που δίνουν τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο. Γιατί κάθε συνοικία, κάθε γωνιά και κάθε γειτονιά του Δήμου μας αξίζει να είναι πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη», σημειώνει ο κ.Μαμάκος, με αφορμή την επίσκεψη στη Φαλάνη.

Αναλυτικά το έργο

Το έργο περιλαμβάνει τη ριζική ανακατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Φαλάνης (γήπεδο) -το οποίο είχε υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή από τις πλημμύρες του Daniel, καθώς και της Πλατείας Θρακών στη Γιάννουλη, με την πλήρη ανακατασκευή της πλατείας και τη δημιουργία σύγχρονης, πιστοποιημένης παιδικής χαράς.

Για το μεν γήπεδο στη Φαλάνη, οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Αντικατάσταση του παλαιού και προμήθεια/τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα, προμήθεια και δημιουργία/εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και δικτύου αποστράγγισης, προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού (εστίες, πάγκοι, καθίσματα), προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης (συν κιγκλιδώματα, πόρτες, περιμετρικό τοιχίο), προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (ποδηλατοστάσιο, καθιστικά), προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος φωτισμού, ενίσχυση του εξοπλισμού γραφείων και αποδυτηρίων, κ.α.

Για τη δε παιδική χαρά στην πλατεία Θρακών στη Γιάννουλη, οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προμήθεια κι εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας, οργάνων και πολυοργάνων παιδικής χαράς, πιστοποίηση, περίφραξη, προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια), εγκατάσταση συστήματος φωτισμού, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής.

Οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αναφορικά με το γήπεδο (ποδοσφαίρου) στη Φαλάνη, σε αρχικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στη Γιάννουλη, ενώ ανάδοχος εταιρεία είναι η Green Development Μον.ΙΚΕ. Να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 950.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.