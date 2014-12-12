Τη συγκινητική σκηνή καταγράφει βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο λογαριασμός Weddingbyastir και φαίνεται να τραβήχτηκε από wedding planner που συμμετείχε στην ανάβαση.

Το ζευγάρι ανέβηκε σε υψόμετρο 2.918 μέτρων στον Όλυμπο, όταν ξαφνικά ο άνδρας γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του και της βγάζει ένα δαχτυλίδι. Δίχως να μπορεί να το πιστέψει η γυναίκα πιστεύει στην αρχή ότι είναι ψεύτικο, ωστόσο εκείνος τη διαβεβαιώνει ότι είναι αληθινό.