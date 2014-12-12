Με την αμερικανική σατιρική μαύρη κωμωδία "Ρόουζ εναντίον Ρόουζ" συνεχίζονται οι προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Kέντρο Λάρισας, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και ώρες 19:00 & 21:30.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο αρχιτέκτονας Θίο και η σεφ Άιβι είναι ένα ευτυχισμένο παντρεμένο ζευγάρι Βρετανών με δύο παιδιά, που έχουν από χρόνια μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο. Η ιδανική συμβίωσή τους, όμως, θα αρχίσει να διαταράσσεται όταν εκείνος μείνει άνεργος και το εστιατόριο της συζύγου του γίνει talk of the town.

Σκηνοθεσία: Τζέι Ρόουτς με τους: Ολίβια Κόλμαν, Αντι Σάμπεργκ, Αλισον Τζάνεϊ, Σουνίτα Μάνι, Ενκούτι Γκάτγουα, Τζέιμι Ντεμετρίου, Ζόι Τσάο, Κέιτ ΜακΚίνον

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ