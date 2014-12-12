O Ρουβίκωνας, μετά την ιδρυτική συνέλευση της τοπικής οργάνωσης προ ημερών στον δημοτικό κτίριο του Μύλου του Παπά, εγκαινίασε σήμερα Κυριακή τη δράση του με διαμαρτυρία έξω από το πολιτικό γραφείο του Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα.

Δεκαπέντε μέλη της οργάνωσης, με πανό και τρικάκια έκαναν την εμφάνισή τους έξω από το γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», για το θέμα της ευλογιάς...

