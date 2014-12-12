Σε "παρέμβαση" στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου προχώρησαν τα ξημερώματα του Σάββατου μέλη του Ρουβίκωνα ζητώντας τη δικαίωση του απεργού πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Με σύνθημα έξω από το γραφείο του υπουργού ζητούν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Σε ανάρτησή τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν: «Παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι».

