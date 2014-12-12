Το Φεστιβάλ Νεολαίας Λάρισας 2025, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας ολοκληρώνεται σήμερα (26/10).

Η φετινή διοργάνωση είναι αποτέλεσμα ευρείας συνεργασίας δεκάδων φορέων της πόλης, αλλά και πανελλαδικής δικτύωσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς νεολαίας, συλλόγους, καλλιτεχνικές ομάδες και καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενσυναίσθησης και συμπερίληψης, δημιουργία τραγουδιού με τεχνητή νοημοσύνη, δράσεις street art, STEM & robotics, παραστάσεις, διαλόγους, παρουσιάσεις βιβλίων και συλλογικών πρωτοβουλιών.

Κάθε μέρα αλλά και σήμερα στο φινάλε του, το φεστιβάλ κλείνει με μουσικές εκδηλώσεις, που συνδυάζουν σύγχρονο και παραδοσιακό ήχο, πολιτιστική έκφραση και δημιουργική συμμετοχή.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, Αλέξανδρος Τσάτσος, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως σκοπός είναι η εμπλοκή όσων περισσότερων νέων γίνεται στις διεργασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. «Οι νέοι έχουν φωνή, έχουν προτάσεις και όρεξη να τις υλοποιήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη

