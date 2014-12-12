Απευθείας διάλογο με τους πολίτες, χωρίς περιορισμούς, ανοίγει για ακόμη μία φορά ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, μέσα από το «Mayor Uncensored».

Η δημοφιλής σειρά video podcast επιστρέφει με ένα επεισόδιο-έκπληξη: οι πολίτες μπορούν να στείλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις τους για την πόλη και το δήμο, αλλά αυτή τη φορά χωρίς προεπιλεγμένη θεματική ενότητα, όπως στα προηγούμενα επεισόδια του M.U.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι πολίτες γίνονται οι “πρωταγωνιστές”, δίνουν φωνή στα “θέλω” και τις αγωνίες τους, γίνονται συνδιαμορφωτές της κοινής μας προσπάθειας.

Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στην ειδική φόρμα εδώ: https://forms.gle/u9da2vd6pvyfZEpw8

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλες και όλους:

«Ρώτα ό,τι σε καίει» κι ετοιμάσου να δεις την απάντηση on camera.