Ρ. Καραλαριώτου: Η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό της Φαρκαδόνας

Τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας κ. Σπύρο Αγναντή, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας κ. Βασίλη Κουκώνη, τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Νίκο Τσάτσο και τον ειδικό συνεργάτη και νομικό σύμβουλο του Δημάρχου κ. Αποστόλη Γκατζιό δέχθηκε στο γραφείο της η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων που άπτονται του ενδιαφέροντος του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel, θέματα που αφορούν τον οικισμό παλιννοστούντων ομογενών στον Δήμο Φαρκαδόνας, αλλά και σημαντικά ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας, κ. Αγναντής, αφού συνεχάρη την κα Καραλαριώτου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της και ευχόμενος καλή θητεία, εξέφρασε την επιθυμία του για στενή και εποικοδομητική συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

«Με χαρά υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας Σπύρο Αγναντή και τους συνεργάτες του στον Δήμο. Η Φαρκαδόνα, ένας Δήμος που χτυπήθηκε ολοκληρωτικά πριν δύο χρόνια από τον Daniel, κάνει τιτάνια προσπάθεια να επουλώσει τις πληγές της, και γι’ αυτό τον λόγο τόσο εγώ, όσο και η πολιτεία βρισκόμαστε στο πλευρό της», δήλωσε η κα Καραλαριώτου, σημειώνοντας πως «ο ρόλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι επί της ουσίας ένας συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στην Αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση».

«Με συνεργασία και συνέργειες θα εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες από το κράτος», κατέληξε η κα Καραλαριώτου.