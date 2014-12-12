Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για την απώλεια της κόρης του, την πίστη και το πώς η τραγωδία των Τεμπών σημάδεψε την ελληνική κοινωνία.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αναφορά, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μίλησε στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 για τον τρόπο που βιώνει ένας γονιός την απώλεια του παιδιού του, συνδέοντας το προσωπικό βίωμα με τις αξίες της ελληνικής παράδοσης και της πίστης.

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι για τον ίδιο και την οικογένειά του, η πίστη παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της απώλειας.

«Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά χριστιανοί, πιστεύουμε στην Ορθοδοξία και έτσι προσεγγίζω την απώλεια της Λένας, χριστιανικά. Άλλοι γονείς μπορεί να μην πιστεύουν, είναι σεβαστό, όμως ο ελληνικός πολιτισμός από την Αντιγόνη έχει γεννήσει πολιτισμό σεβασμού στους νεκρούς».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια απόφαση που “ακυρώνει την πατρότητα” και θίγει τα θεμέλια της δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού.

«Η απαγόρευση της εκταφής για τον Πάνο Ρούτσι ήταν μία απόφαση ακύρωσης της πατρότητας. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Όταν ένας πατέρας θύματος εμποδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική και γίνεται όργανο αποκλεισμού του πολίτη», υπογράμμισε.

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με το συλλογικό συναίσθημα της ελληνικής κοινωνίας, επισημαίνοντας πως η υπόθεση ξεπέρασε τα όρια μιας τραγωδίας και μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά.

«Τα Τέμπη και ο χειρισμός τους πλήγωσαν τον Έλληνα. Τα παιδιά αυτά έγιναν παιδιά όλων μας, σύμβολο της ελληνικής οικογένειας. Τα Τέμπη χάραξαν το συλλογικό υποσυνείδητο και ειδικά της νέας γενιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

