Την διεξαγωγή σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Λάρισας. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρηματίες, στελέχη και επαγγελματίες που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις πρακτικές τους στον τομέα των διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει σχεδιαστεί με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς, καλύπτοντας θέματα όπως βασικές προϋποθέσεις εξαγωγικής δραστηριότητας, έρευνα και αξιολόγηση ξένων αγορών, διεθνείς όροι παράδοσης κ.α.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα διεξαχθούν στο 2ο όροφο του Επιμελητήριου Λάρισας. Τα σεμινάρια θα προσφέρουν επίσης ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, ενισχύοντας το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και προωθώντας την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αφορά στον τομέα της Αγροδιατροφής με ημερομηνία διεξαγωγής την 17η και 18η Οκτωβρίου και ο δεύτερος κύκλος αφορά όλους τους υπόλοιπους κλάδους εκτός διατροφής με ημερομηνία διεξαγωγής 21η και 22η Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Λάρισας ή επικοινωνώντας απευθείας με το Επιμελητήριο Λάρισας. Το σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας.