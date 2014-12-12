Tο πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης ξεκινάει σήμερα στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με εισηγητή τον Κώστα Χάρδα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θέμα: «Για μία δημιουργική προσέγγιση στην ερμηνεία». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις ώρες 17:00 με 20:00 στην Αίθουσα Ήβη Βοζαλή – Βαρνά.

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, θέτει στο επίκεντρο την αξία της γνώσης και της συνεχούς επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και τα σεμινάρια αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες του έργου του, καθώς ενισχύουν το παιδαγωγικό πλαίσιο, ανανεώνουν τις μεθόδους διδασκαλίας και εμπλουτίζουν τη μουσική παιδεία της πόλης.

Το σεμινάριο θα εστιάσει σε τρεις δημιουργικούς δρόμους για την καλλιέργεια ερμηνευτικών δεξιοτήτων:

στην ανάλυση της μουσικής δομής του έργου,

στην πολύπλευρη κατανόηση του αισθητικού πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκε,

και στη μελέτη των ερμηνευτικών αποφάσεων μέσα από προγενέστερες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως θεσμού που δεν περιορίζεται στη διδασκαλία, αλλά επενδύει στη διαρκή εξέλιξη της μουσικής εκπαίδευσης και στη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία.

Βιογραφικό Κώστα Χάρδα

Ο Κώστας Χάρδας είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και πιανίστας. Σπούδασε πιάνο και μουσικολογία στην Ελλάδα και στην Αγγλία.

Ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα: μουσική ανάλυση και θεωρία, ελληνική μουσική, μουσική του 19ου αιώνα έως σήμερα, ερευνητική προσέγγιση στη μουσική εκτέλεση, μουσική δωματίου. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα (Μουσείο Μπενάκη, Studio University Press, κ.ά.) και στο εξωτερικό (Oxford University Press, Cambridge Scholar Press, Routledge, Bloomsbury Academic, κ.ά.).

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται διαλέξεις για τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών των πανεπιστημίων Columbia (το 2014) και Harvard (το 2019). Το βιβλίο του «Για την ελληνική μουσική του εικοστού αιώνα» κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις ανοιχτές πανεπιστημιακές εκδόσεις Κάλλιπος.

Ως πιανίστας έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Πράγα, κ.α.). Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, των συνόλων Piandaemonium (12 πιανίστες – 6 πιάνα), Alter Sonus (κόρνο, τσέλο, πιάνο) και του Τρίο με τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο (βιολί) και την Ήβη Παπαθανασίου (τσέλο).

Ηχογραφήσεις: “In the Depth of the Looking Glass” (Naxos, 2013) (βραβευμένη από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Μουσικής και Θεάτρου), “The American Album” (Centaur Records, 2016) και «Γιώργος Σισιλιάνος: Επετειακή Ηχογράφηση» (Ίριδα Classical, 2016). Το καλοκαίρι του 2025 ενορχήστρωσε (σε συνεργασία με τον Νίκο Πουλάκη) το «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη για το σύνολο Piandaemonium.