Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 881 μαθητών/τριών και δεκάδων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων, ολοκληρώθηκαν οι επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, τις οποίες διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Λάρισας, με την υποστήριξη της Εταιρίας Mikel Coffee.

Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιήθηκαν στο πάρκο MikelCoffeeTrainPark(28ης Οκτωβρίου & Πτολεμαίου, ΟΣΕ Λάρισας),σε καθημερινή βάση, την εβδομάδα από 06/10/2025 έως 10/10/2025 και περιλάμβαναν θεωρητικό μέρος μέσω παρουσίασης των Πρώτων Βοηθειών και βιωματικό μέρος μέσω εργαστήριων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, ενώ πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία για ενήλικες.

Στόχος των επιμορφώσεων ήταν να αποκτήσουν τόσο οι μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων, όσο και οι εκπαιδευτικοί γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών, ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσουν σωστά σε απλές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και η καλλιέργεια της κοινωνικής υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης από τις μικρές ηλικίες.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιηθήκαν οι εξής δράσεις:

Α. Εκπαιδευτική δράση για μαθητές/τριες Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού με τίτλο: «Γίνε Ήρωας Πρώτων Βοηθειών – Μικροί και Μεγάλοι Σώζουν Ζωές», με στόχο την επαφή με τις βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών με διαδραστικό και ψυχαγωγικό τρόπο. Δομή Προγράμματος: 1. Εισαγωγική Παρουσίαση από τον Ερυθρό Σταυρό με απλό και κατανοητό λόγο, διανθισμένη με ερωτήσεις/κουίζ.2. Βιωματικοί Σταθμοί (4×15’ σε κυκλική ροή). Σταθμός Α: «Δέσιμο Σαν Ήρωας» – Μαθαίνουμε να περιποιούμαστε τραύματα. Σταθμός Β: «Σωστή Κλήση – 166» – Παιχνίδι ρόλων για σωστή επικοινωνία με τις υπηρεσίες. Σταθμός Γ: «Μπουκιά SOS!» – Εκπαίδευση σε πνιγμονή και Heimlich.Σταθμός Δ: «Σώσε το Αρκουδάκι!» – Εκμάθηση βασικών κινήσεων ΚΑΡΠΑ.

Β. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Γίνε Ήρωας Πρώτων Βοηθειών– Μικροί και Μεγάλοι Σώζουν Ζωές!».

Γ. Εθελοντική Αιμοδοσία, την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου.

Συμμετείχαν οι εξής σχολικές μονάδες: 1ο Δ.Σ. Λάρισας, 1ο Δ.Σ. Πλατυκάμπου, 1ο Δ.Σ. Φαλάνης, 2ο Δ.Σ. Λάρισας, 5ο Δ.Σ. Λάρισας, 6ο Δ.Σ. Λάρισας, 11ο Δ.Σ. Λάρισας, 17ο Δ.Σ. Λάρισας, 23ο Δ.Σ. Λάρισας, 31ο Δ.Σ. Λάρισας, 33ο Δ.Σ. Λάρισας, 32ο Δ.Σ. Λάρισας, 43ο Δ.Σ. Λάρισας, Δ.Σ. Τερψιθέας, Δ.Σ. Νίκαιας, 42ο Δ.Σ. Λάρισας, 44ο Δ.Σ. Λάρισας, 23ο Δ.Σ. Λάρισας, 24ο Δ.Σ. Λάρισας, Δ.Σ. Καλαμακίου, Ακαδημία Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «ManelunaKinderAcademy», Δ.Σ. Μ. Ν. Ράπτου, Σχολή Καραβάνα και Νηπιαγωγείο Καλαμακίου.

Επίσης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ευχαριστεί θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας και την Εταιρία MikelCoffee για τη συνεργασία στην υλοποίηση μέρους ενός ευρύτερου σχεδίου επιμόρφωσης των σχολικών κοινοτήτων στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων υγείας και παροχής Πρώτων Βοηθειών, και συγχαίρει θερμά τις σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετείχαν, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες για τον υποδειγματικό τρόπο συμμετοχής τους.