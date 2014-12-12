Σεμινάριο πρώτων βοηθειών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Αυγούστου, στον άυλειο χώρο του συλλόγου στο Καστρί - Λουτρό από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν. Λάρισαςπαρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες που σώζουν στην κυριολεξία ζωές.

Όσοι τυχεροί το παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να λάβουν γνώση για την παροχή των πρώτων βοηθειών που μπορεί κάποιος να δώσει σε ένα έκτακτο περιστατικό , και ενημερώθηκαν για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάποιες από τις πιο συχνές περιπτώσεις ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών.

Η παροχή των πρώτων βοηθειών αποτελεί κεφάλαιο όπου όλοι θα πρέπει να έχουμε γνώση των βασικών τους, καθώς χωρίς υπερβολή η χρήση τους σε μία έκτακτη περίπτωση μπορεί να σώσει μια ζωή.

"Από την πλευρά Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ν. Λάρισας έδωσαν το παρών

Ρούτσας Αντώνης πρόεδρος

Μαραμής Γεώργιος επίτιμος πρόεδρος

Τσιόγκα Αικατερίνη ιατρός

Μπακούα Πελαγία και Μπαλοδήμου Δανάη εθελόντριες

Το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ν. Λάρισας, για την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου και ελπίζουμε συνέχιση της συνεργασίας για αντίστοιχα σεμινάρια στο μέλλον».