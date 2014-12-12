Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κυψελοχωρίου, κ. Δημήτριος Ζαιρές, σε συνεργασία με τη Δημοτική Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, κ. Στυλιανή Μήλιου, διοργανώνουν Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ., στο κοινοτικό κατάστημα («Καφενείο το Μαρίκακι»).

Στον χώρο έχουν ήδη τοποθετηθεί απινιδωτής, φιάλη οξυγόνου για οξυγονοθεραπεία και συσκευή πνιγμονής, με πρωτοβουλία της πρώην Προέδρου κ. Στυλιανής Μήλιου και τη συνδρομή ιατρών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Την εκπαίδευση θα πραγματοποιήσει η Εθελοντική Ομάδα ΕΟΔΥΑ, ενώ η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Πληροφορίες: κ. Μήλιου Στυλιανή, τηλ. 6938 062930