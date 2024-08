Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Χορού θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο σύγχρονου χορού/αυτοσχεδιασμού από 4 έως και 10 Σεπτεμβρίου, με διδάσκουσα τη Δέσποινα Καπουλίτσα, καθηγήτρια χορού, χορογράφο και performer, στη Σκηνή Μπαλέτου (Μύλος του Παππά).

Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης στους μαθητές της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου και στους σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Χορού με σκοπό να εμβαθύνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους μαθητές, σπουδαστές χορού και ασχολούμενους με την τέχνη του χορού.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Η Δέσποινα Καπουλίτσα δραστηριοποιείται στον χώρο του χορού στη Θεσσαλονίκη. Εστιάζει στη διδασκαλία σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού, στη χορογραφία και στην έρευνα, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ανεξάρτητη performer.

Έχει αποκτήσει Κρατικό Δίπλωμα καθηγήτριας κλασικού και σύγχρονου χορού από το Υπουργείο Πολιτισμού στην Ελλάδα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην χορογραφία (COMMA Co- Creation of Movement Master Choreography- Codarts University of Arts - Fontys University) στην Ολλάνδία. Είναι πτυχιούχος Νομικής με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η καλλιτεχνική της έρευνα επικεντρώνεται στην προσέγγιση και ανάπτυξη ενός διαρκώς διευρυνόμενου σώματος στον χρόνο και στον χώρο μέσα από τη δημιουργία χορογραφικών μεθόδων που στηρίζονται μεταξύ άλλων στην εφαρμογή και επέκταση αρχών των σωματικών πρακτικών.

Ως καθηγήτρια χορού διδάσκει τεχνικές σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμό σε επαγγελματικές σχολές χορού, σε χώρους παραστατικών τεχνών και στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Δημήτρης Χορν στη Θεσσαλονίκη.

Ως χορογράφος έχει δημιουργήσει και ερμηνεύσει ομαδικές και ατομικές χορογραφίες συμμετέχοντας σε διάφορα φεστιβάλ, όπως στη 14η Biennale Νέων καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου, στα 51α Δημήτρια, στο Φεστιβάλ Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Έχει συνεργαστεί με ομάδες χορού ως χορεύτρια και με ομάδες θεάτρου ως χορογράφος και κινησιολόγος, όπως επίσης με ανεξάρτητους καλλιτέχνες από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας παραστατικών τεχνών random magnetic moment, εστιάζοντας στην κινητική έρευνα και στη δημιουργία παραστάσεων αυτοσχεδιασμού και άμεσης σύνθεσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε συνεργασία με μουσικούς και εικαστικούς καλλιτέχνες.

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Η Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, ιδρύθηκε το 1997 συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της ανώτερης επαγγελματικής χορευτικής εκπαίδευσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στην πορεία της λειτουργίας της έχει καταφέρει να γίνει πόλος έλξης για σπουδαστές και σπουδάστριες χορού από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο Χορευτή/Χορεύτριας

Οι απόφοιτες και οι απόφοιτοί της αποκομίζουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία, φορείς γνώσης και έμπνευσης, είτε ως Καθηγητές Χορού, είτε ως χορευτές και δημιουργοί σε σχήματα και σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών –π.δ.372/83- περιλαμβάνει:

ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και ανάλυση τεχνικής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο σύγχρονου χορού/ αυτοσχεδιασμού καθημερινά από την Τετάρτη 28 Αυγούστου στη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου –διεύθυνση: Γεωργιάδου 53, Μύλος του Παππά-, τηλέφωνο 2410256464, ώρες 16.00-20.00. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας