Ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης έδωσε εντολή για επείγουσα ΕΔΕ σχετικά με τις συνεχείς βλάβες που παρουσιάζει ο στεφανιογράφος του ΠΓΝΛ, ο οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ Κουρέτα για την άριστη συνεργασία την οποία έχουμε όσον αφορά στην προμήθεια και εξοπλισμό Ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία και τα ΚΥ Υγείας της Θεσσαλίας Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι:

Η προμήθεια και η αντικατάσταση του συγκεκριμένου στεφανιογράφου και κάθε μηχανήματος ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία δεν είναι αρμοδιότητα του Δ/ντη-Καθηγητή να εισηγηθεί απευθείας προς την Περιφέρεια και να αρχίσει η διαδικασία παρακάμπτοντας το ΔΣ του Νοσοκομείου την Διοίκηση της Υπε και την ΕΚΑΠΥ (Εθνική Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών)η οποία δίνει και την έγκριση.

Σαφώς και χρήζει αντικατάστασης το συγκεκριμένο μηχάνημα και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες για την ένταξη του στο ΕΠΑ μέσω της Περιφέρειας

Παρόλα αυτά έδωσα εντολή να πραγματοποιηθεί επείγουσα ΕΔΕ για τις συνεχείς βλάβες που παρουσιάζει το συγκεκριμένο μηχάνημα προς τη Διοίκηση του ΠΓΝ Λάρισας Είναι σαφές ότι δεν μένουμε στην τυπική διαδικασία ΑΛΛΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την γρηγορότερη προμήθεια του μηχανήματος και όχι την καθυστέρηση του όπως έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, γιατί για προφανείς λόγους είχε παρακαμφθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και 2 χρόνια περίπου με παρέμβαση της ΥΠε ο Στεφανιογραφος λειτουργεί όλο το24ωρο και όλο το χρόνο ενώ πριν λειτουργούσε ΜΟΝΟ 15ημερες τον μήνα με ότι αυτό Συνεπάγετο.

Το σύντομο χρονικό διάστημα που θα είναι εκτός λειτουργίας οι ασθενείς θα αντιμετωπίζονται από το αντίστοιχο τμήμα του ΓΝ Τρικάλων και του ΓΝ Βόλου με εξίσου ποιοτικές υπηρεσίες .