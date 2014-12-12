Σε συλλυπητήρια δήλωσή του ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτης Σερέτης, με αφορμή τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου σημειώνει:

"Με βαθιά οδύνη και θλίψη πληροφορήθηκα σήμερα τον θάνατο του φίλου μου Νέστορα Αντωνίου. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του τα τελευταία χρόνια για θέματα που αφορούσαν την Υγειονομική μας Περιφέρεια μιας και εξάλλου ήταν εκείνος τον οποίο διαδέχθηκα στη διοίκηση της της 5ης ΥΠΕ.

Η απώλεια του είναι σημαντική για τον χώρο της υγείας αλλά και γενικότερα για την πόλη της Λάρισας γιατί τον διέκρινε πρωτίστως η αξιοπρέπεια, η ανιδιοτέλεια και η κοινωνική του προσφορά.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του."