Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έκανε σήμερα ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, έχοντας την ευκαιρία αφενός να παραστεί στην ορκωμοσία νοσηλεύτριας και αφετέρου να δει την εξέλιξη των εργασιών σε τμήματα των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Ο κ. Σερέτης συνοδευόμενος από τον διοικητή του νοσοκομείου Γρηγόρη Βλαχάκη τόνισε τη συνεχή ενίσχυση του ιατρικού προ0σωπικού του ιδρύματος, αλλά και τις εργασίες που γίνονται σε τμήματα του: «την τελευταία εβδομάδα ανέλαβαν υπηρεσία άλλοι πέντε νοσηλευτές. Επίκειται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, άλλων πέντε νοσηλευτριών. Παράλληλα, ήδη υπάρχει συνεργασία τον τελευταίο μήνα με 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με δελτία παροχής υπηρεσιών, έγινε η πρόσληψη ενός επικουρικού παιδοχειρουργού και μέσα στον Αύγουστο αναλαμβάνουν δύο γιατροί μόνιμοι (ένας ουρολόγος και ένας παιδίατρος). Το φθινόπωρο με τη νέα προκήρυξη θέσεων από το Υπουργείο Υγείας θα υπάρξει νέα ενίσχυση του ΓΝΛ με προσωπικό».

