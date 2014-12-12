Η AEΛ βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα και, παρότι το όνομα του Σωκράτη Διούδη «παίζει» δυνατά, δεν είναι η μοναδική επιλογή.

Οι «βυσσινί» έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και για τον Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Ο 35χρονος πορτιέρε αποτελεί σημαντικό όνομα στην αγορά και βρίσκεται επίσης στο μεταγραφικό στόχαστρο του Λεβαδειακού.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των Βοιωτών, η ΑΕΛ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, αναζητώντας τον παίκτη που θα δώσει σιγουριά κάτω από τα δοκάρια ενόψει της επιστροφής της στη Super League.

monobala.gr