Απελπιστική είναι η κατάσταση στον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας που έχασε το κοπάδι του απο την ευλογιά και αντιμετωπίζει τώρα πρόβλημα επιβίωσης.

Συνάντηση για το μεγάλο θέμα της ζωονόσου είχαν σήμερα το μεσημέρι κτηνοτρόφοι της περιοχής Κιλλελέρ στη Γαλήνη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ήρθαν στη Λάρισα κτηνοτρόφοι από τον Βόλο κλείνοντας συμβολικά έναν περιφερειακό δρόμο.

Όλοι ζητούν άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό πριν την ΔΕΘ, και θέλουν να πληρωθούν άμεσα οι αποζημιώσεις και η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ υπάρχει θέμα επιβίωσης καθώς έχουν αφανιστεί σχεδόν όλες οι μονάδες. Μάλιστα αρκετοί κτηνοτρόφοι, που είναι και αγρότες, απαγορεύεται να διαθέσουν την μηδική που καλλιεργούν, σε συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές της χώρας, λόγω των μέτρων.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr

foto, thessaliatv.gr