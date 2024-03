Τα έργα ανασυγκρότησης στη Θεσσαλία πρέπει να εστιάσουν σε μια σειρά προκλήσεων, όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αντιπλημμυρική «θωράκιση» και οι γεωργικές καλλιέργειες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Ολλανδοί, που δημιούργησαν το master plan, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με μια γρήγορη ματιά στους 6 τόμους στο οποίο χωρίζεται, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι απαιτείται αποφασιστικότητα για καίριες τομές στην Περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι τα έργα στη Θεσσαλία αποτελούν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς οι ουσιαστικές λύσεις μόνο απλές δεν είναι.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει πως «αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το σχέδιο φέρει τον τίτλο DRAFT MASTER PLAN «WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges», έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια και συνολικά 397 σελίδες.

Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29/3. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση».

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρει το powergame.gr, ότι τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και σε τοπικούς φορείς, το σχέδιο των Ολλανδών επιστημόνων για τη θωράκιση της περιοχής και την αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος. Πρόκειται για μια μελέτη περίπου 500 σελίδων.