Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών, συμμετείχε τον Δεκέμβριο του 2024 στην 1η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του έργου “Nature-bAsed soluTions for a jUst Resilience in thE Adriatic-Ionian cities”, «Λύσεις βασισμένες στη φύση για μια δίκαιη ανθεκτικότητα στις πόλεις Αδριατικής-Ιονίου».

Το έργο Natured συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IPA-Adrion, είχε διάρκεια 30 μηνών και περιελάμβανε τη συμμετοχή 12 εταίρων και 3 συνδεδεμένων φορέων, μεταξύ των οποίων δήμοι, δημόσιοι οργανισμοί, περιφερειακές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Η περιοχή Αδριατικής-Ιονίου θεωρείται ως hotspot της κλιματικής αλλαγής, μοιράζεται κοινά τρωτά σημεία, οι συνέπειες όπως είναι οι πλημμύρες, ξηρασίες, κατολισθήσεις, καταιγίδες και πυρκαγιές είναι ίδιες, εμφανείς, όλο και συχνότερες και απαιτούν συλλογικές προσπάθειες και κοινή δράση.

Στρατηγικά επικεφαλής του έργου ήταν η Ένωση Ρομάνα Φαεντίνα, μια ένωση δήμων ή περιοχών στην περιοχή της Ρομάνας (Romagna), η οποία βρίσκεται στην βόρεια Ιταλία και περιλαμβάνει τη Faenza (Φαέντσα), μια ιστορική πόλη της περιοχής στην Ιταλία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στο έργο με προϋπολογισμό 120,371.80€, (85% ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης: 102.316,03 €, εθνική συμμετοχή: 18.055,77 €).

Η τεχνική συνάντηση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Φαέντσα της Ιταλίας, μιας πόλης που τα τελευταία δύο χρόνια επλήγη τρείς φορές από πλημμύρες. Στη συνάντηση αναλύθηκαν οι τρόποι αλληλεπιδράσεις μεταξύ κλίματος και αστικών περιβαλλόντων με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση των αστικών νησίδων θερμότητας και των κινδύνων από τα ύδατα.

Συμφωνήθηκε από το σύνολο των εταίρων η δημιουργία βάσεων δεδομένων και ψηφιακών χαρτών με επαναλαμβανόμενα δεδομένα ανοιχτού κώδικα, ώστε να εξαχθεί ένας πίνακας τρωτότητας ανά ζώνη, συμπεριλαμβανομένων και κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Οι βάσεις δεδομένων και οι ψηφιακοί χάρτες θα παρέχουν επικαιροποιημένα εργαλεία γνώσης στη διάθεση των δημόσιων αρχών, των ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών για την ανάληψη δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Δόθηκαν παραδείγματα λύσεων βασισμένων στη φύση (NbS), έγινε επιτόπια επίσκεψη στις πλημμυρισμένες περιοχές της πόλης και παρουσιάστηκε διεξοδικά το έργο AQUAGREEN το οποίο δίνει έμφαση την εύρεση καινοτόμων λύσεων που μπορούν να προλάβουν τα ακραία φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κατέληξε να είναι μεταξύ των νικητών στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EUI τον περασμένο Μάιο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διερευνά και αξιοποιεί πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να συν-σχεδιάσει και συν-δημιουργήσει ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, πλήρως εναρμονισμένες στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ: 2413506239,359 και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: