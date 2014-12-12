Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, ωστόσο πλέον παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Οι φλόγες καίνε σε δασική έκταση της περιοχής.

Η πυροσβεστική επιχείρησε μέσα στο βράδυ κυρίως με πεζοπόρα τμήματα, καθώς τα οχήματα λόγω του δύσβατου του εδάφους δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την φωτιά δεν κινδύνευσαν ποιμνιοστάσια.

Όσον αφορά στα εναέρια μέσα, αυτά έχουν ήδη σηκωθεί και έχουν κάνει τις πρώτες ρίψεις σήμερα το πρωί.

Η φωτιά καίει πλέον σε διάσπαρτες εστίες εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)