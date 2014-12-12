Σε διεθνείς εκδηλώσεις στη Σλοβακία η «Λάρισα, Πόλη που Μαθαίνει»

Tο έργο του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο της “Λάρισας, Πόλης που Μαθαίνει” παρουσιάστηκε με επιτυχία σε ένα ακόμη διεθνές φόρουμ, αυτή τη φορά στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με αφορμή την 25η Εβδομάδα Διά Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκε εκεί.

Η Learning Week ξεκίνησε με τοπικούς εορτασμούς και δραστηριότητες, στο Primate’s Palace, ενώ συμπεριέλαβε και Διεθνή Συνδιάσκεψη για τις UNESCO Learning Cities, στο επίκεντρο της οποίας τέθηκε η Μπρατισλάβα ως νέα «μανθάνουσα πόλη» με υψηλές φιλοδοξίες (Conference – Bratislava Learning City).

Ακολούθησε την επόμενη μέρα εκπαιδευτική επίσκεψη στη γειτονική πόλη Trnava, η οποία επίσης κάνει τα πρώτα της βήματα ως Πόλη που Μαθαίνει. Σε αυτή τη study visit προβλήθηκαν πολύ αναλυτικά οι δράσεις που πραγματοποιούνται στη Λάρισα, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και η κουλτούρα της Λάρισας ως Learning City (στόχοι, φιλοσοφία, προγράμματα κλπ.).

Οι επιδόσεις της Λάρισας προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού, στο οποίο βρίσκονταν εκπρόσωποι και άλλων Learning Cities, όπως του Cork (Ιρλανδία), του Funchao (Πορτογαλία). Παράλληλα, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων ως προς τα χαρακτηριστικά, τους στόχους, τη φιλοσοφία και τα προγράμματα των Πόλεων που Μαθαίνουν.

Παράλληλα, με τη διαπίστωση, ότι εντοπίζονται πολλά κοινά στοιχεία στις αναζητήσεις των learning cities, από τον Λαρισαίο εκπρόσωπο τονίστηκε ο μετασχηματιστικός χαρακτήρας που πρέπει, ιδεωδώς, να έχει η εκπαιδευτική προσφορά μιας μανθάνουσας πόλης, κάτι που χαρακτηρίζει τη Λάρισα (σε εναρμόνιση και με το πλαίσιο της UNESCO).

Η συμμετοχή της Λάρισας συντονίστηκε από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Άθλησης, κ. Ηρακλή Γερογιώκα, στην προετοιμασία συνέβαλε η Κέλλυ Γεροστέργιου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής “Λάρισα, η Πόλη που Μαθαίνει”, και η εκπροσώπηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου των Πολιτών.