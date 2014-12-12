Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας (ΜΟΔ) προσδιορίστηκε η δίκη ενός 18 υπηκόου Αλγερίας ο οποίος καθώς παραπλάνησε μια 13χρονη Λαρισαία με το πρόσχημα της διάθεσης δωρεάν εισιτηρίου σε συναυλία, παραπέμπεται κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Μια υπόθεση που οδηγηθεί στο ακροατήριο του ΜΟΔ με καθυστέρηση τουλάχιστον 10 ετών από τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Σύμφωνα με το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας ο 18χρονος "με υποσχέσεις, με πειθώ αλλά και με απειλές" έπεισε την 13χρονη να ενεργήσει γενετήσια πράξη έχοντας νωρίτερα αποσπάσει φωτογραφίες της, καθώς την έπεισε να ξεντυθεί.

Ο 18χρονος εμφανίστηκε διαδικτυακά στην ανήλικη ως μέλος ενός υπαρκτού μουσικού συγκροτήματος και με πρόσχημα μια συναυλία που υποτίθεται ότι θα έδιναν στην Ελλάδα, της υποσχέθηκε δωρεάν εισιτήριο.

Ετσι ο 18χρονος απέκτησε οικειότητα με την 13χρονη και με τον καιρό την έπεισε να του αποκαλύψει μέρη του σώματός της και στην πραγματικότητα απέσπασε φωτογραφίες της μικρής.

Από την έρευνα αποδείχθηκε ότι είχε στην κατοχή του "πορνογραφικό υλικό και άλλων κοριτσιών από διάφορες χώρες τα οποία προσέγγισε με όμοιο τρόπο".

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)