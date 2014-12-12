Θέμα χρόνου είναι πλέον ο προσδιορισμός της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, καθώς η πρόεδρος Εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση, όπως αναφέρει το cnn.gr.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Είχε προηγηθεί η πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Στο δρόμο προς της τελική ευθεία κρίσιμη παράμετρος για τον προσδιορισμό της δίκης, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να μεταφραστεί το κατηγορητήριο στην Ιταλική γλώσσα για τους Ιταλούς κατηγορουμένους της Ηellenic Train.