Με την έναρξη του φθινοπώρου, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Τεμπών συνεχίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης τίμησε με την παρουσία του το Αντάμωμα των Ελατειωτών, που διοργανώθηκε από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελάτειας υπό την αιγίδα του Δήμου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Βασιλεία Καραίσκου και τα μέλη του Δ.Σ. είχαν την πρωτοβουλία να βραβεύσουν με αναμνηστικές πλακέτες τους Προέδρους μετά την μεταπολίτευση της πρώην Κοινότητας και νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελάτειας, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία. Τιμηθέντες ήταν οι κ. κ. Κων. Ν. Σαμαρίνας, Κων. Ι. Ζάρρας, Ελευθ. Δ. Τζίκας, Χρ. Σ. Ζιάκας, Λαμπρ. Ι. Ζάρρας, Νικ. Γ. Κίτσιος, Ιωανν. Β. Ζάρρας, Θεοδ. Ι. Ζαρρας και Αντ. Ν. Γκανάτσιος.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος τόνισε:

«Συγχαίρω θερμά τον Σύλλογο για την πρωτοβουλία να τιμήσει ανθρώπους που πρόσφεραν στην τοπική κοινωνία και να κρατά ζωντανές τις παραδόσεις μας. Ο Δήμος Τεμπών θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε δημιουργική δράση».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από την παραδοσιακή ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα, ενώ συμμετείχε και ένα από τα χορευτικά τμήματα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πουρναρίου. Στο Αντάμωμα, εκτός από τον Δήμαρχο, παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ. κ. Νίκος Μητσογιάννης, Γιώργος Νικολάου, Γιώργος Σολωμός, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελάτειας κ. Γιάννης Ζάρρας, τοπικοί σύμβουλοι, Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λάμπρος Ζάρρας. Η βραδιά έκλεισε με παραδοσιακό γλέντι.

Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχος Τεμπών παρευρέθηκε στην ιστορική Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων, στην ετήσια χοροεσπερίδα που συνδιοργάνωσαν η Ποδοσφαιρική Ομάδα «Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων» και ο Νέος Πολιτιστικός - Μορφωτικός Σύλλογος Αμπελακίων «G. Schwarz», υπό την αιγίδα του Δήμου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού, η οποία γέμισε από κόσμο που διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρόντες, εκτός του Δημάρχου, ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ. κ. Γιώργος Σολωμός και Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τεμπών κ. Μιχάλης Λίταινας, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Ζήσης Γκανάτσιος, Γιώργος Ντόντος, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, δημοτικός σύμβουλος κ. Λάμπρος Ζάρρας και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΣ Λάρισας κ. Ιωάνν. Γκουτζαμάνης, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων και πρόεδροι συλλόγων και φορέων. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αντώνης Χασιώτης, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο να απευθύνει χαιρετισμό.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος επεσήμανε:

«Οι εκδηλώσεις αυτές κρατούν ζωντανή την κοινωνική συνοχή και δίνουν χαρά στους συμπολίτες μας. Συγχαρητήρια στους Συλλόγους για την άψογη διοργάνωση και για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε την παραδοσιακή ορχήστρα των Κώστα Σμόλικα, Αλέξη Κασιάρα και Βασίλη Τριανταφύλλου, με τους ερμηνευτές Γιώργο Αγγέλη, Βαλεντίνα Τσακνάκη και Χρήστο Πότση, χαρίζοντας μια αξέχαστη βραδιά σε όλους τους παρευρισκόμενους.