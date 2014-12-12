Σε άλλοτε δημοφιλή προγράμματα ένταξης στο αγροτικό επάγγελμα, εδώ και μήνες το ενδιαφέρον είναι υποτονικό.

Στη Θεσσαλία είχαν εκδηλώσει το 2021 ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών 1.969 νέοι. Τη φετινή χρονιά έχουν υποβάλει αιτήσεις μόλις 873. Κτηνοτρόφοι άνω των 50 ετών που έχασαν το κοπάδι τους λόγω των ζωονόσων έχουν πάρει την απόφαση να μην ξαναγοράσουν ζώα. Θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Σε νεαρότερες ηλικίες το κτηνοτροφικό επάγγελμα δεν ήταν ποτέ δημοφιλές. Η συρρίκνωση της ήδη ελλειμματικής ζωικής παραγωγής βρίσκεται προ των πυλών.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Νίκος Φιλιππίδης) δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να διαπιστώσει ότι η ελληνική γεωργία βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Στην πραγματικότητα, βιώνει έναν βίαιο μετασχηματισμό –ο όρος δεν είναι υπερβολικός– πολλών αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η χώρα βλέπει να καταρρέει ένας παραγωγικός τομέας και δεν είναι σαφές ότι έχουν γίνει αντιληπτές οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Κοπάδια που είχαν επιβιώσει από την κρίση των ζωοτροφών του 2020 «εξαφανίζονται» αυτές τις μέρες από την ευλογιά, αφήνοντας άνεργους τους κτηνοτρόφους.

Οι τιμές σε βασικά αγροτικά προϊόντα-σηματωρούς για το κλίμα στον αγροτικό κόσμο καταρρέουν. Στο βαμβάκι, αυτή την περίοδο γίνεται η συγκομιδή του σύσπορου και ουδείς προχωράει σε πράξη. Στο σιτάρι που προηγήθηκε, ίδια και χειρότερη η κατάσταση και οι αποφάσεις για να μπουν στο χωράφι για τη νέα σπορά μετατίθενται συνεχώς.

Οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες λειτουργούσαν ως δίχτυ ασφαλείας, έχουν «παγώσει» μέσα σε ένα απίστευτο κομφούζιο όπου κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Χρήματα που υπολογίζονταν ως εισόδημα δεν υπάρχουν, και κανείς δεν ξέρει πότε –και αν– θα έρθουν. Κάτι λέγεται για τον Νοέμβριο, αντί του Οκτωβρίου. Αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος.

Και όλα αυτά τη στιγμή που το κόστος παραγωγής –καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές– δεν μειώνεται. Ο αγρότης βλέπει το προϊόν του να υποτιμάται, τις επιδοτήσεις να εξαφανίζονται και το κόστος να εκτοξεύεται. Το αποτέλεσμα είναι απλό, δεν βγαίνει και σκέφτεται να τα εγκαταλείψει.

Το πρόβλημα αφορά έναν πολλαπλάσιο αριθμό ανθρώπων, καθώς στους χαμένους ανήκουν όλοι οι συναλλασσόμενοι με τον αγρότη και κυρίως οι εταιρείες του κλάδου των εισροών. Για να γίνει αντιληπτό το κλίμα κατήφειας που υπάρχει και στην αγροτική επιχειρηματικότητα, κυκλοφορεί –χωρίς να είναι κάτι βέβαιο– ότι πάει για αναβολή η έκθεση Agrotica που είναι προγραμματισμένη για τις αρχές του έτους. Οι συνδικαλιστές προειδοποιούν για μπλόκα «που δεν έχουμε ξαναδεί». Οι απλοί αγρότες σκέφτονται κάτι πιο ριζικό. Να αλλάξουν επάγγελμα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr