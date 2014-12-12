O αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τόνισε ότι στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να υπάρχει διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας εγκατεστημένα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

«Τα έργα στη Θεσσαλία προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που έπληξε η κακοκαιρία Daniel θα λειτουργεί κανονικά. Αναφέρθηκε επίσης και στα βήματα για το νέο ΟΣΕ , επισημαίνοντας ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια, δηλώνοντας πως ασφάλεια στον σιδηρόδρομο υπάρχει όταν τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας».

Ανέφερε ακόμη πως τέλη Ιουλίου εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης ΣΚΑ, με την εγκατάσταση των πομπών στις αμαξοστοιχίες να συνεχίζεται.

«Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών» επισήμανε, τονίζοντας ωστόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι «πίσω από κάθε σύστημα υπάρχει και ένας άνθρωπος». Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS επί των συρμών (on board), όσο συνεχίζονται παράλληλα οι δοκιμές του.

«Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος οργανισμός που άρει τη μονιμότητα στο δημόσιο»

Σε ερώτηση αν απολυθούν υπάλληλοι του ΟΣΕ, απάντησε ότι ήδη έχουν απολυθεί υπάλληλοι που δεν ήταν στο καθήκον τους στη διάβαση, τόσο του ΟΣΕ όσο και υπάλληλοι της ανάδοχης εταιρείας. «Αν υπάρχει ευθύνη σε εργαζόμενους και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές και δεν το αντιλαμβάνονται και κάνουν “χαβαλέ”, ναι θα υπάρχει απόλυση. Ο ΟΣΕ είναι ο πρώτος οργανισμός που άρει τη μονιμότητα στο δημόσιο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Αναφορικά με τον νέο ΚΟΚ, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. «Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία για το κράνος», ενώ πρόσθεσε πως «τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν στο εγγύς μέλλον». Αναφορικά με ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, ανέφερε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης, ενώ προανήγγειλε την αύξηση των ελέγχων για εισιτηριοδιαφυγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ