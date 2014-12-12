Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Παναγούλη-Ηρ. Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, στο πλαίσιο του έργου ολοκλήρωσης του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν εργασίες καθαίρεσης της νησίδας επί της οδού Φαρσάλων (προς Ηρ. Πολυτεχνείου) και για τον λόγο αυτό θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό του πλάτους λωρίδας των ρευμάτων κυκλοφορίας ένθεν κι ένθεν της οδού.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή εκτελούνται εργασίες και από τη ΔΕΥΑΛ, στο πλαίσιο του έργου για την αντικατάσταση αγωγών σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρ. Πολυτεχνείου και Καρδίτσης.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου και έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από το ύψος της οδού Κοτσώνη έως το ύψος της οδού Παπαναστασίου, θα περιορίζεται τμηματικά η κυκλοφορία του ρεύματος κυκλοφορίας που έχει κατεύθυνση από την οδό Φαρσάλων προς την οδό Παπαναστασίου.

Παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών, για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί, κατά το δυνατό, η κυκλοφοριακή συμφόρηση.