Στην Ελασσόνα σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου με θέμα την προκήρυξη του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού», παρουσία του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Νικόλαου Γάτσα, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωα.Καριπίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού & Πολεοδομίας κ. Δημ. Καρανίκα, της Διευθύντριας του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης κ. Αν. Κατσαγιάννη και της Προέδρου της Κοινότητας Ελασσόνας κ. Καλλιόπης Φώλλα.

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού, από το ιστορικό Μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας έως την πεδιάδα, με στόχο τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου κίνησης, συνάθροισης και ανάπαυσης. Η πρόταση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αναδεικνύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, συνδέοντας το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Ελασσόνας με την παραδοσιακή συνοικία του Βαροσίου.

Στους σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους που περιλαμβάνει η περιοχή μελέτης συγκαταλέγονται το παλαιό πέτρινο γεφύρι, το οθωμανικό τζαμί, οι αθλητικοί χώροι του δήμου και το Ειρηνοδικείο, καθώς και η συνοικία του Βαροσίου. Η προσβασιμότητα και η ανάδειξή τους αποτελούν βασική προϋπόθεση για τις προτάσεις που θα κατατεθούν.

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου και από ίδιους πόρους του δήμου. Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία, συνολικής αξίας 32.012 €

Α΄ Βραβείο: 14.405 €

Β΄ Βραβείο: 10.564 €

Γ΄ Βραβείο: 7.043 €

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν σύγχρονες, λειτουργικές και αισθητικές προτάσεις με τεκμηρίωση σε υλικά, καθιστικά, φωτισμό, φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τον νόμο.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας σχετικά με τον διαγωνισμό δήλωσε σχετικά: «Η ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής – αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να επανασυνδέσουμε την πόλη μας με τον ποταμό, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Στόχος μας από την πρώτη στιγμή είναι η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου που θα είναι ταυτόχρονα σύγχρονος, φιλικός προς το περιβάλλον και προσβάσιμος σε όλους, ένας χώρος όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώνουν, να συναντιούνται, να κινούνται με άνεση και να απολαμβάνουν τη φυσική και

πολιτιστική κληρονομιά μας. Μέσα από αυτήν την ανάπλαση, η Ελασσόνα θα αναδειχθεί σε έναν ζωντανό προορισμό με ιδιαίτερη ταυτότητα, όπου η ιστορία συνυπάρχει αρμονικά με τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων και η ποιότητα ζωής αναβαθμίζεται ουσιαστικά για όλους. Το επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του 1ου βραβείου ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη της μελέτης για να κατατεθεί προς χρηματοδότηση είτε από την ΟΧΕ Ολύμπου, είτε από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιω. Καριπίδης δήλωσε σχετικά: «Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωρά ένα πολύ σημαντικό έργο. Μέσω του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δρομολογείται μια σπουδαία παρέμβαση που θα δώσει νέο χαρακτήρα στην πόλη, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη βάση για την αναβάθμιση της παρόχθιας ζώνης, του «πνεύμονα» της Ελασσόνας».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού & Πολεοδομίας κ. Δημήτριος Καρανίκας δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του δήμου που συνέβαλαν σε όλο αυτό και τις κ.κ. Νατάσα Κατσαγιάννη και Χαρ. Καστανάρα που υπερβάλανε εαυτό. Οι παρεμβάσεις το ιστό της πόλης της Ελασσόνας αρχίζουν και φαίνονται και ο διαγωνισμός αυτός είναι μια σπουδαία ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις τεχνικές και πολεοδομικές δυνατότητες της περιοχής. Θέλουμε προτάσεις που θα σέβονται την ιστορία, θα αναβαθμίζουν το τοπίο και θα προσφέρουν λύσεις με σύγχρονη αρχιτεκτονική ματιά, ώστε η παρέμβαση να έχει μόνιμο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη μας».

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Ελασσόνας κ. Καλλιόπη Φώλλα ανέφερε σχετικά: «Η τοπική κοινωνία περιμένει με χαρά την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης. Για εμάς σημαίνει περισσότερο πράσινο, περισσότερους χώρους συνάντησης, άνεση και ασφάλεια στην καθημερινότητα. Θέλουμε οι κάτοικοι να νιώθουν ότι η πόλη τους ανήκει και ότι ο Ελασσονίτης ποταμός ξαναγίνεται κομμάτι της ζωής μας».

Η ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού και υποβολής των μελετών έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου 2025. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό αναλυτικά στη σελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr

Στη συνέντευξη το παρών έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευφ. Καρκαβανίδου – Σκρέτα – Κοινωνικής Πρόνοιας και Γεώργιος Κατσιούρας – Καθαριότητας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, τα μέλη του τοπικού συμβουλίου κ.κ. Αγγελική Πνάκα και Βασίλης Μανώλης καθώς και η Χαρ. Καστανάρα από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας & Χωροταξικού Σχεδιασμού.