Σε εξέλιξη είναι τα έργα στη συμβολή των οδών Παναγούλη-Ηρ. Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, αναφορικά τόσο με εργασίες της ΔΕΥΑΛ για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, όσο και με τις εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούλιο, η ΔΕΥΑΛ είχε προχωρήσει σε εργασίες για την την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο πλαίσιο του έργου που αφορά σε αντικαταστάσεις αγωγών σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρ. Πολυτεχνείου και Καρδίτσης, συνολικού προϋπολογισμού 0,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.

Σε αυτό το έργο, περιλαμβάνονται και οι εργασίες αντικατάστασης αγωγών που ξεκίνησαν από τη συμβολή των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Παναγούλη, ενώ σήμερα, η ΔΕΥΑΛ υλοποίησε εργασίες στην κεντρική νησίδα επί της Ηρ. Πολυτεχνείου (ακολουθούν αύριο και μεθαύριο και εργασίες συνδέσεων των νέων αγωγών και προς την πλευρά της συμβολής Ηρ. Πολυτεχνείου-Φαρσάλων).

Συγκεκριμένα, με βάση και σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ, αύριο, Τετάρτη και μεθαύριο, Πέμπτη, από τις 6 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Φαρσάλων, στο ρεύμα που τη συνδέει ανατολικά με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (με κατεύθυνση προς οδό Βόλου), ενώ η εναλλακτική διαδρομή προς Ηρώων Πολυτεχνείου για τους οδηγούς, θα είναι από την παράκαμψη της οδού Παλαιολόγου.

Για τον κυκλικό κόμβο

Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη εβδομάδα, υλοποιούνται εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Φαρσάλων-Ηρ. Πολυτεχνείου-Παναγούλη, με τα στάδια να περιλαμβάνουν προπαρασκευαστικές εργασίες και στη συνέχεια τις κυρίως εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου (σχετικές ανακοινώσεις).

Για τον λόγο αυτό έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και ειδική όδευση (πεζοδιαβάσεις) για τους πεζούς. Το σύνολο των εργασιών για την κατασκευή του συγκεκριμένου κόμβου (προπαρασκευαστικές και τελικές) έχουν διάρκεια περίπου πέντε μηνών -όπως είναι εύλογο για τέτοιου τύπου κατασκευές.

Εντός χρονοδιαγραμμάτων

Με αφορμή δημοσίευμα σε δικτυακό τόπο τοπικού καναλιού, που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε φήμη ότι έχουν υπάρξει «αστοχίες στις μελέτες που παραδόθηκαν στον εργολάβο σχετικά με τις θέσεις των υπόγειων υποδομών (φυσικό αέριο, ύδρευση, αποχέτευση και οπτικές ίνες)…», επισημαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές (Τροχαία).

«Τυχόν συμπεράσματα που στηρίζονται σε “φήμες” περί δήθεν αστοχιών στερούνται σοβαρότητας. Και δεν κατανοούμε σε τι εξυπηρετούν. Εμείς κινούμαστε με βάση εγκεκριμένες μελέτες και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Έχουμε εγκαίρως ενημερώσει για την έναρξη των εργασιών στη συμβολή των οδών Παναγούλη-Ηρ. Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν. Σύμφωνα με αυτά τα χρονοδιαγράμματα, οι εργασίες για την κατασκευή του κόμβου, προβλέπονται να διαρκέσουν περίπου 5 μήνες, αρχής γενομένης από τέλη Αυγούστου.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που δημιουργούνται στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, ωστόσο πρόκειται για ένα έργο που με την ολοκλήρωσή του θα δώσει “ανάσα” στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μέχρι τότε, χρειάζεται λίγη υπομονή από όλους μας», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστος Τερζούδης.

«Από τον περασμένο Ιούλιο, όπως έχει ανακοινωθεί, η ΔΕΥΑΛ υλοποιεί εργασίες για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, και στη συμβολή των οδών Παναγούλη-Ηρ.Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, στο πλαίσιο σχετικού έργου για τον εκσυγχρονισμό παλαιών δικτύων. Τα έργα κινούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων και ανάλογα με τις ανάγκες, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά και, στο κομμάτι που αφορά στη ΔΕΥΑΛ στο σημείο, θα ολοκληρωθούν εντός διμήνου. Κατανοούμε τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύπτουν, ωστόσο πρόκειται για έργα ζωτικής σημασίας για την πόλη», τονίζει από την πλευρά της Δημοτικής Επιχείρησης ο Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.