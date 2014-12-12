Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου που υλοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Α’ Εργατικών Κατοικιών και της οδού Βόλου στα Φάρσαλα, με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και την αποκατάσταση της παροχετευτικότητας του ρέματος που διασχίζει την βόρεια πλευρά της πόλης.

Το έργο αφορά εκτεταμένες υδραυλικές παρεμβάσεις στο τμήμα όπου το ρέμα διέρχεται μέσα από τον οικισμό, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή υδραυλική απόδοση και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική απορροή των όμβριων υδάτων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Την πορεία των εργασιών παρακολούθησε από κοντά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Χρήστο Μπασαγιάννη και Νίκο Γκατζόγια, καθώς και τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ κ. Χρήστο Τσαπραΐλη.

Σε δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου τόνισε: «με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός ακόμη σημαντικού έργου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας. Η παρέμβαση αυτή, που αφορά το ρέμα το οποίο διασχίζει τα βόρεια πολύγωνα της πόλης και τις περιοχές των Α’ Εργατικών Κατοικιών και της οδού Βόλου, έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, θωρακίζοντας την περιοχή από μελλοντικούς κινδύνους.

Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της έκτακτης ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία «Daniel», μας επιτρέπει να προχωρούμε σε ένα έργο ουσίας, που αναβαθμίζει την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και υπευθυνότητα να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν τις υποδομές και δημιουργούν ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον για όλους».

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω έκτακτης χρηματοδότησης, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στον Δήμο Φαρσάλων από την πλημμύρα «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Με την ολοκλήρωσή του, αναμένεται να αποτελέσει κομβικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και την προστασία των κατοίκων της από ακραία καιρικά φαινόμενα.