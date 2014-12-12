Η έγκαιρη προετοιμασία και η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων αποτέλεσαν τον πυρήνα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Σκοπός της συνεδρίασης, οι δράσεις και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων, ώστε ο δήμος να είναι καλύτερα θωρακισμένος απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως καθαρισμοί ρεμάτων και φρεατίων και έλεγχος αντιπλημμυρικών έργων, ενώ δόθηκε έμφαση στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι μόνο με συνεργασία και συντονισμό μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας υπογράμμισε μεταξύ αλλών:«Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά ύψιστη προτεραιότητα. Τέτοιες συσκέψεις έχουν καθοριστικό ρόλο γιατί διασφαλίζουν ότι όλοι οι φορείς είναι ενημερωμένοι και είναι έτοιμοι να δράσουν από κοινού όταν χρειαστεί».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σε θέματα πολιτικής προστασίας κ. Γιώργος Αλεξούλης, ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λάρισας κ. Χρήστος Λελετζόγλου, ο κ. Γεώργιος Ακριβούλης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας κ. Γιώργος Βαρδάτσικος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας κ. Ελευθέριος Μουλτσιάς, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας κ. Πέτρος Μουταφίδης, ο εκπρόσωπος της 361 ΠΑΠ Ελασσόνας κ. Δημήτριος Γκουντέτσιος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ευάγγελος Τσακνάκης, ο Αντιδήμαρχος Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Έξαρχος, η Αντιδήμαρχος κα Ευφροσύνη Καρκαβανίδου - Σκρέτα, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΧαρίσιοςΓκοντούρας, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Κύριλλος Κυριλλίδης, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής κ. Δημήτριος Νάκας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας κ. Βασίλειος Κακαδιάρης, η Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κα Γεωργία Σβάρνα, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Χρυσούλα Ζαρίφη και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Αργυρίου.