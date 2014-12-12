Ο Προέδρος Ηλίας Σουφλιάς εκπροσώπησε την ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στην ημερίδα που διοργάνωσε η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας με θέμα: «Έμφαση στην επιχειρηματικότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν οι κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του αύριο, μέσα από τρεις θεματικές ενότητες:

● Παραγωγή & εξωστρέφεια: το νέο μοντέλο ανάπτυξης

● Εκπαίδευση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ κ. Κώστας Σκρέκας

Ο γενικός διευθυντής της ΝΔ κ. Γιάννης Σμυρλής

Ο Γραμματέας παραγωγικών φορέων ΝΔ Άκης Μπάφας

Επίσης συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, o Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαιτάνης, η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση των αναπτυξιακών πολιτικών της κυβέρνησης.