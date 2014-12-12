Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026.

"Σας καλωσορίζουμε στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Μακρυχωρίου, Συκουρίου, Γόννων και Πυργετού.

Η λειτουργία των δομών ξεκινά τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, με ώρα προσέλευσης 08:00 π.μ.. Κατά την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των παιδιών, το καλωσόρισμα από το προσωπικό και η ενημέρωση των γονέων για τη λειτουργία των σταθμών.

Η συνεργασία όλων μας είναι καθοριστική για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος.

Ο Δήμος Τεμπών εύχεται σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους καλή αρχή, υγεία και δημιουργική σχολική χρονιά με πρόοδο και χαμόγελα".