Σε λειτουργία από την 1η Σεπτεμβρίου οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Τεμπών
Τέμπη | 30 Αυγ 2025, 13:05
Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026.
"Σας καλωσορίζουμε στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Μακρυχωρίου, Συκουρίου, Γόννων και Πυργετού.
Η λειτουργία των δομών ξεκινά τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, με ώρα προσέλευσης 08:00 π.μ.. Κατά την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των παιδιών, το καλωσόρισμα από το προσωπικό και η ενημέρωση των γονέων για τη λειτουργία των σταθμών.
Η συνεργασία όλων μας είναι καθοριστική για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος.
Ο Δήμος Τεμπών εύχεται σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους καλή αρχή, υγεία και δημιουργική σχολική χρονιά με πρόοδο και χαμόγελα".
