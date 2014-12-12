Σε λειτουργία έχει τεθεί ο νέος φ/β σταθμός της ΔΕΥΑΛ, καθώς πραγματοποιήθηκε και η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο φωτοβολταϊκό σταθμό της Δημοτικής Επιχείρησης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξης περίπου του 1 ΜW και δυναμικότητα παραγωγής περίπου 1,7 ΜWh/έτος, που αναπτύσσεται σε ιδιόκτητη έκταση της ΔΕΥΑΛ, στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕΛ Λάρισας.

Στις εγκαταστάσεις του νέου φ/β σταθμού βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ.Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τον Αντιπρόεδρο, κ.Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, με αφορμή την ενεργοποίηση του σταθμού. «Κάνουμε ακόμη ένα βήμα για την ενίσχυση της Δημοτικής μας Επιχείρησης, με γνώμονα την αξιοποίηση της “πράσινης” ενέργειας, προς όφελος πρωτίστως των πολιτών. Με το νέο έργο, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης σημαντικού τμήματος του ενεργειακού κόστους, ώστε η ΔΕΥΑΛ να συνεχίζει να προσφέρει στην πόλη και την κοινωνία μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος.

Τον κ.Μαμάκο συνόδευαν ακόμη ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΛ, κ.Δημήτρης Σαββοργινάκης, ο Διευθυντής Περιβάλλοντος, κ.Νικόλαος Γκουγκουλιάς, η προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος, κ.Αγαθή Λιακατά, εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας, κ.Αγγελική Κωτή, καθώς και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας.

Ο νέος φ/β σταθμός της ΔΕΥΑΛ, που αξιοποιεί την τεχνολογία του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) καλύπτει ενεργειακές ανάγκες τόσο του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ, όσο και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λάρισας, ενώ καλύπτεται περίπου το 25% του ενεργειακού κόστους. Να σημειωθεί ότι λειτουργεί από τα τέλη του 2021 (αποκαταστάθηκε μετά τον Daniel) και ο πρώτος φ/β σταθμός της ΔΕΥΑΛ, στην ίδια περιοχή, ισχύος περίπου 500 kW και δυναμικότητας παραγωγής περίπου 0,7 MWh/έτος. Το έργο του δεύτερου φ/β σταθμού είχε συνολικό προϋπολογισμό περίπου 0,9 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ.