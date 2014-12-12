Η Δημοτική Παράταξη «Συμπαράταξη Λαρισαίων» πραγματοποίησε επισκέψεις στις κοινότητες Μάνδρας και Κουτσοχέρου, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της για συνεχή επαφή και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Λαρισαίων.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας Δημήτρης Δεληγιάννης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Αλεξούλης και ΆννυΨάρρα, καθώς και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της παράταξης — ο συντονιστής Δημήτρης Τσούμας, το μέλος Αργύρης Γιουρούκης και ο Γ. Αργυρακούλης.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με κατοίκους των δύο κοινοτήτων, καθώς και με τους προέδρους και μέλη των Τοπικών Συμβουλίων —τους Σπύρο Καδόγλου και Γιάννη Τεκέδη στη Μάνδρα και τον Βάγιο Φονιά στο Κουτσόχερο.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν σειρά ζητημάτων που απασχολούν έντονα τις τοπικές κοινωνίες: η κατάσταση των υποδομών στα χωριά και η αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον «Daniel» και τους σεισμούς, τα ετοιμόρροπα σπίτια, καθώς και ο κατεστραμμένος ναός στο Κουτσόχερο, που παραμένει χωρίς αποκατάσταση πέντε χρόνια μετά τους σεισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινεσε ζητήματα ασφάλειαςκαι στην ανάγκη καλής συνύπαρξης χωρίς προβλήματα μετά τη σημαντική αύξηση του αριθμού των φιλοξενούμενων στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Κουτσόχερο, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και καλύτερη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Στις συναντήσεις υπογραμμίστηκε ότι οι τοπικές κοινωνίες χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, καθώς πολλές από αυτές ακολουθούν φθίνουσα πορεία και κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν δημογραφικά και κοινωνικά. Η παρουσία, η συνεργασία και ο συνεχής διάλογος αποτελούν προϋπόθεση για να παραμείνουν ζωντανά τα χωριά του Δήμου.

Η παράταξη θα συνεχίσει το πρόγραμμα επισκέψεων και παρεμβάσεών της, με στόχο την ανάδειξη προβλημάτων, την υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν τη συνοχή και την ανάπτυξη σε κάθε γωνιά του Δήμου Λαρισαίων.