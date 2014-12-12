Η ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με τη διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Λάρισας, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Ζητήματα που αφορούν στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της Λάρισας απασχόλησαν τη συζήτηση που είχε ο κ. Μαμάκος με τα μέλη της Ένωσης -«η Λάρισα αποκτά νέα δυναμική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη»

«Με την ανάδειξη του Α’ Αρχαίου Θεάτρου, την ολοκλήρωση των έργων για τη διασύνδεση μνημείων και τοπόσημων Πολιτισμού, τη δημιουργία εικονικών σημείων αναφοράς στην πόλη, όπως ο Ιπποκράτειος Τόπος, το Άλσος, το Μεζούρλο, η εσωτερική κοίτη του Πηνειού -όπου εκτελούνται εκτεταμένα έργα ανάπλασης, η Λάρισα αποκτά νέα δυναμική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη -και προσελκύει σημαντικές επενδύσεις στον ευρύτερο κλάδο της φιλοξενίας.

Αυτή η νέα δυναμική αποτελεί και τη βάση ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας με την ΕΞΝΛ, στο πλαίσιο των δράσεων και εκδηλώσεων που προγραμματίζονται τόσο για τις εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, όσο και για τη νέα χρονιά», τονίζει ο κ.Μαμάκος, με αφορμή τη συνάντηση.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση μετείχαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Εξωστρέφειας, κ. Φώτης Τζατζάκης και ο Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων & Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Ευάγγελος Παπαλέξης, ενώ από την πλευρά της Ένωσης η Πρόεδρος, κ. Ειρήνη Παπαϊωάννου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γιώργος Πολύζος, τα μέλη κ.κ. Δημοσθένης Βλιώρας, Νικόλαος Βλούχος, Νέστορας Τσιαμπήρας, Ευάγγελος Μάρκας και Γιώργος Ανδρέου, καθώς και ο σύμβουλος Μάρκετινγκ της Ένωσης, κ. Τάσος Γούσιος.

Νέες θέσεις για τουριστικά λεωφορεία

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκε από την πλευρά των ξενοδόχων της Λάρισας ήταν το διαχρονικό πρόβλημα της ανεπαρκούς χωροθέτησης στάσεων για τα τουριστικά λεωφορεία. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν ήδη δρομολογηθεί λύσεις και σύντομα αναμένεται να παραδοθούν δύο νέες θέσεις στάσης, στο κέντρο της πόλης, πέρα από την υπάρχουσα στην οδό Κενταύρων. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ζητώντας θεσμική παρέμβαση προς την κυβέρνηση, ώστε να τεθούν περιορισμοί, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην καθιέρωση τακτικών συναντήσεων, ανάμεσα στον Δήμο και την Ένωση, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό, προγραμματισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.