Με επισπεύδουσα την Intrum θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα δύο πλειστηριασμοί και αφορούν σε εγκαταστάσεις της “Αρωγή Θεσσαλίας” και της θυγατρικής της «Αποκατάσταση», που ανήκε κάποτε στον όμιλο Euromedica.

Η Αρωγή αποτελούσε ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας με εγκαταστάσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Oι τιμές πρώτης προσφοράς στους δύο νέους πλειστηριασμούς παραμένουν στα 7 εκατ. ευρώ για την Αρωγή και 1,6 εκατ. ευρώ για την Αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 (σ.σ. οι τελευταίες που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ), ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε υποχωρήσει στα 4,3 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το καθαρό της αποτέλεσμα είχε διαμορφωθεί σε ζημίες 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,1 εκατ. του 2017.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr