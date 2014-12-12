Στη Λάρισα για να σταθεί στο πλευρό της μητέρας του η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, έφτασε χθες το απόγευμα από την Αθήνα ο γιός της, πρώην ευρωβουλευτής, Γιώργος Δημητρακόπουλος (φωτογραφία). Η κατάσταση της υγείας της Δανάης Δημητρακοπούλου, συζύγου του αείμνηστου εκδότη της εφημερίδας Ελευθερία Τάκη Δημητρακόπουλου, κρίνεται σοβαρή.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο kosmoslarissa.gr ,"δεν βρήκε κανέναν κοντά της, ούτε καν τον νομικό συμπαραστάτη, ενώ όπως τον ενημέρωσαν διακομίστηκε στο νοσοκομείο από έναν άγνωστο κύριο".

Η Δανάη Δημητρακοπούλου είναι 95 ετών και σύμφωνα με τη διαθήκη του εκλιπόντος συζύγου της, έχει τη διοίκηση και διαχείριση της τοπικής εφημερίδας Ελευθερία όσο βρίσκεται εν ζωή.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr