Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος και ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας συμμετείχαν σε τριήμερο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία-European UrbanInitiative ( EUI) με θέμα "Access tofunding" (Πρόσβαση σε χρηματοδότηση), στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας .

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (EUI) είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε για την περίοδο 2021–2027, με σκοπό να ενισχύσει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να υποστηρίξει τις πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα EUI χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο διαθέτει περίπου 450 εκατ. ευρώ για την περίοδο αυτή.

Τούτη η πρωτοποριακή πρωτοβουλία χρησιμεύει ως βασικός πόρος για Δήμους όλων των μεγεθών υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να αυξήσουν την ικανότητα και τη γνώση, να ενισχύσουν την καινοτομία και να αναπτύξουν προσαρμόσιμες και κλιμακούμενες λύσεις για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ΕΕ.

Ειδικότερα τα οφέλη για έναν Δήμο, μέσω του προγράμματος EUI, είναι πολλαπλά όπως:

-Η χρηματοδότηση καινοτομίας, η δυνατότητα να υλοποιήσει πιλοτικά έργα για βιώσιμη κινητικότητα, πράσινες υποδομές, κυκλική οικονομία, κοινωνική ένταξη ή ψηφιακές λύσεις.

-Η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΕΤΠΑ. Ο Δήμος μπορεί να προσελκύσει σημαντικούς πόρους για έργα που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να χρηματοδοτηθούν.

-Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα, συνέδρια και σεμινάρια με άλλους Δήμους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

-Η ενίσχυση ικανοτήτων με την επιμόρφωση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, βιωσιμότητας και καινοτόμων πολιτικών.

-Η διεθνής προβολή και η δικτύωση. Μέσα από το πρόγραμμα (EUI) ο Δήμος αυξάνει την ορατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδογεγονός που μπορεί να προσελκύσει συνεργασίες και επενδύσεις κάθε είδους.

-Η κεφαλαιοποίηση καλών πρακτικών από δοκιμασμένες λύσεις άλλων Δήμων ώστε να αποφευχθούν λάθη και να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικές πολιτικές και τέλος η

-Η στρατηγική ευθυγράμμιση. Η ευκαιρία δηλαδή να συνδέσει ο Δήμος τις τοπικές πολιτικές του με τους ευρωπαϊκούς στόχους (πράσινη μετάβαση, κοινωνική συνοχή, ψηφιακή καινοτομία).

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου ο Θανάσης Νασιακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η παρουσία του Δήμου Κιλελέρ στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών με άλλους ευρωπαϊκούς Δήμους. Μέσα από τη συζήτηση και τη συνεργασία αναδεικνύονται νέες προοπτικές για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και την προώθηση καινοτόμων δράσεων που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των δημοτών μας.Ο Δήμος μας παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πράσινη μετάβαση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με υπευθυνότητα και όραμα συνεχίζουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο μας, εντάσσοντας τον Κιλελέρ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».